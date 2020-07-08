«Вильярреал» благодаря двум голам Касорлы с пенальти обыграл «Хетафе»

«Хетафе» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании уступил «Вильярреалу» — 1:3. В составе хозяев отличился Уго Дуро. У гостей дубль с пенальти оформил Санти Касорла. В конце сезона он покинет клуб. Также забил Рубен Пенья.

«Хетафе» с 53 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Вильярреал» (57) — пятый.

В параллельной встрече «Бетис» дома разгромил «Осасуну» — 3:0. Отличились Гвидо Родригес, Альфонсо Педраса и Карлес Аленья. Хозяева (31) — 13-е, гости (45) — 11-е.

Чемпионат Испании. Лига 1

35-й тур

«Хетафе» — «Вильярреал» — 1:3 (0:0)

Голы: Касорла, 66 — с пенальти (0:1). Дуро, 80 (1:1). Касорла, 86 — с пенальти (1:2). Пенья, 90+3 (1:3).

«Хетафе»: Сория, Эчейта, Ньом, Даконам, Оливера, Кукурелья (Ндиай, 88), Тимор (Портильо, 69), Максимович, Арамбарри, Хасон (Дуро, 69), Мата (Анхель, 57).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья, А.Морено, Пау Торрес, Касорла (Марио Гаспар, 89), Иборра, Замбо, Х.Морено, Онтиверос (Тригерос, 89), Чиквуэзе (Мойсес Гомес, 52).

Предупреждения: Сория, 63. Анхель, 68. Арамбарри, 85. Максимович, 88. Х.Морено, 89.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

8 июля. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».

«Бетис» — «Осасуна» — 3:0 (2:0)

Голы: Родригес, 4 (1:0). Педраса, 25 (2:0). Аленья, 90+7 (3:0).

«Бетис»: Мартин, Феддаль, Манди, Алекс Морено, Педраса (Виллиам Карвалью, 74), Эмерсон, Гуардадо (Аленья, 74), Фекир (Хуанми, 86), Родригес, Хоакин (Тельо, 64), Борха Иглесиас (Лорен Морон, 86).

«Осасуна»: Эррера, Лато (Ронкалья, 70), Гарсия, Видаль, Эрнандес, Мерида (Иньиго Перес, 78), Брашанац (Эступиньян, 46), Торрес (Ойер, 46), Монкайола, Барха (Лопес, 60), Арнаис.

Предупреждения: Гарсия, 12. Эрнандес, 16. Мерида, 60. Эступиньян, 62. Лато, 66. Виллиам Карвалью, 74.

Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).

8 июля. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».