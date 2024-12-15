«Бетис» в меньшинстве победил «Вильярреал» в ла лиге
«Бетис» на выезде обыграл «Вильярреал» в матче 17-го тура испанской ла лиги — 2:1.
Счет на 32-й минуте открыл форвард гостей Витор Роке, арендованный из «Барселоны». Спустя две минуты «Бетис» остался в меньшинстве — красную карточку получил Чими Авила. На 47-й минуте преимущество гостевой команды удвоил Джованни Ло Сельсо.
Единственный гол хозяев на 55-й минуте забил Алекс Баэна.
«Бетис» (24 очка) поднялся на девятое место в ла лиге. «Вильярреал» (26) остается шестым в турнирной таблице.
Источник: Таблица ла лиги
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|
3
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|17
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|4
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|37
|
4
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|18
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|6
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|27-16
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|
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|3
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|
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|
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|7
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|
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|
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|
11
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|17
|6
|4
|7
|18-23
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|
12
|Сельта
|17
|6
|3
|8
|25-28
|21
|
13
|Р. Вальекано
|16
|5
|5
|6
|18-19
|20
|
14
|Лас-Пальмас
|17
|5
|4
|8
|22-27
|19
|
15
|Хетафе
|17
|3
|7
|7
|11-14
|16
|
16
|Алавес
|17
|4
|4
|9
|19-28
|16
|
17
|Леганес
|16
|3
|6
|7
|14-23
|15
|
18
|Эспаньол
|16
|4
|2
|10
|15-28
|14
|
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|Вальядолид
|17
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|3
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20
|Валенсия
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|13.12
|23:00
|
Вальядолид – Валенсия
|1 : 0
|14.12
|16:00
|
Эспаньол – Осасуна
|0 : 0
|14.12
|18:15
|
Мальорка – Жирона
|2 : 1
|14.12
|20:30
|
Севилья – Сельта
|1 : 0
|14.12
|23:00
|
Р. Вальекано – Реал
|3 : 3
|15.12
|16:00
|
Атлетико – Хетафе
|1 : 0
|15.12
|18:15
|
Алавес – Атлетик
|1 : 1
|15.12
|20:30
|
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
|0 : 0
|15.12
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|1 : 2
|15.12
|23:00
|
Барселона – Леганес
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|2
|1
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|13
|1
|5
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|14
|1
|5
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