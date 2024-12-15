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«Бетис» в меньшинстве победил «Вильярреал» в ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Бетис» на выезде обыграл «Вильярреал» в матче 17-го тура испанской ла лиги — 2:1.

Счет на 32-й минуте открыл форвард гостей Витор Роке, арендованный из «Барселоны». Спустя две минуты «Бетис» остался в меньшинстве — красную карточку получил Чими Авила. На 47-й минуте преимущество гостевой команды удвоил Джованни Ло Сельсо.

Единственный гол хозяев на 55-й минуте забил Алекс Баэна.

«Бетис» (24 очка) поднялся на девятое место в ла лиге. «Вильярреал» (26) остается шестым в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 17-й тур
15 дек, 20:30. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
1:2
Бетис

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Бетис
ФК Вильярреал
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«Реал Сосьедад» не сумел обыграть «Лас-Пальмас»
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 12 2 3 50-19 38
2
 Атлетико 17 11 5 1 31-11 38
3
 Реал 17 11 4 2 37-16 37
4
 Атлетик 18 9 6 3 27-16 33
5
 Мальорка 18 8 3 7 18-21 27
6
 Вильярреал 16 7 5 4 28-27 26
7
 Осасуна 17 6 7 4 22-25 25
8
 Р. Сосьедад 17 7 4 6 16-11 25
9
 Бетис 17 6 6 5 20-21 24
10
 Жирона 17 6 4 7 23-25 22
11
 Севилья 17 6 4 7 18-23 22
12
 Сельта 17 6 3 8 25-28 21
13
 Р. Вальекано 16 5 5 6 18-19 20
14
 Лас-Пальмас 17 5 4 8 22-27 19
15
 Хетафе 17 3 7 7 11-14 16
16
 Алавес 17 4 4 9 19-28 16
17
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18
 Эспаньол 16 4 2 10 15-28 14
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