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«Вильярреал» обыграл «Бетис», «Хетафе» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью

21:36

В матче восьмого тура чемпионата Испании «Вильярреал» победил «Бетис» (2:0).

Дубль в составе победителей сделал Арно Груневелд. В параллельном матче «Хетафе» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью (1:1).

Чемпионат Испании. Ла лига

8-й тур

«Вильярреал» — «Бетис» — 2:0 (1:0)

Голы: Груневелд, 45+1 (1:0). Груневелд, 69 (2:0).

«Вильярреал»: Рульи, Манди, Эступиньян, Пау Торрес, Фойт, Парехо, Капуэ (Иборра, 90+1), Коклен (Морено, 46), Тригерос (Мойсес Гомес, 57), Груневелд (Джексон, 90+2), Пино (Пенья, 83).

«Бетис»: Руй Силва, Пеццела, Бельерин, Миранда (Алекс Морено, 58), Фекир, Виллиам Карвалью (Камараса, 72), Гонсалес, Родригес, Хуанми (Тельо, 46), Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 72), Руибаль (Родри, 58).

Предупреждения: Фекир, 33. Хуанми, 40. Капуэ, 56. Пау Торрес, 62. Гонсалес, 72. Родригес, 81.

Судья: Санчес Мартинес.

3 октября. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».

«Хетафе» — «Реал Сосьедад» — 1:1 (1:0)

Голы: Рамирес, 40 (1:0). Ойярсабаль, 68 (1:1).

«Хетафе»: Сория, Суарес (Иглесиас, 84), Даконам, Оливера, Куэнка, Максимович, Арамбарри (Сильва, 75), Аленья (Поведа, 84), Флорентину, Мата (Энес Юнал, 75), Рамирес (Масиас, 89).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Элустондо, Горосабель (Субельдия, 82), Ле Норман, Айен Муньос, Мерино, Наварро (Исак, 56), Субименди, Порту (Янузай, 82), Ойярсабаль, Лобете (Барренечеа, 56).

Предупреждения: Даконам, 37. Мерино, 43. Сория, 66. Аленья, 72. Горосабель, 74. Энес Юнал, 86.

Судья: Фигероа Васкес .

3 октября. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».

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Евгений Петров все материалы автора

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