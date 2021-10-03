«Вильярреал» обыграл «Бетис», «Хетафе» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью
В матче восьмого тура чемпионата Испании «Вильярреал» победил «Бетис» (2:0).
Дубль в составе победителей сделал Арно Груневелд. В параллельном матче «Хетафе» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью (1:1).
Чемпионат Испании. Ла лига
8-й тур
«Вильярреал» — «Бетис» — 2:0 (1:0)
Голы: Груневелд, 45+1 (1:0). Груневелд, 69 (2:0).
«Вильярреал»: Рульи, Манди, Эступиньян, Пау Торрес, Фойт, Парехо, Капуэ (Иборра, 90+1), Коклен (Морено, 46), Тригерос (Мойсес Гомес, 57), Груневелд (Джексон, 90+2), Пино (Пенья, 83).
«Бетис»: Руй Силва, Пеццела, Бельерин, Миранда (Алекс Морено, 58), Фекир, Виллиам Карвалью (Камараса, 72), Гонсалес, Родригес, Хуанми (Тельо, 46), Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 72), Руибаль (Родри, 58).
Предупреждения: Фекир, 33. Хуанми, 40. Капуэ, 56. Пау Торрес, 62. Гонсалес, 72. Родригес, 81.
Судья: Санчес Мартинес.
3 октября. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».
«Хетафе» — «Реал Сосьедад» — 1:1 (1:0)
Голы: Рамирес, 40 (1:0). Ойярсабаль, 68 (1:1).
«Хетафе»: Сория, Суарес (Иглесиас, 84), Даконам, Оливера, Куэнка, Максимович, Арамбарри (Сильва, 75), Аленья (Поведа, 84), Флорентину, Мата (Энес Юнал, 75), Рамирес (Масиас, 89).
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Элустондо, Горосабель (Субельдия, 82), Ле Норман, Айен Муньос, Мерино, Наварро (Исак, 56), Субименди, Порту (Янузай, 82), Ойярсабаль, Лобете (Барренечеа, 56).
Предупреждения: Даконам, 37. Мерино, 43. Сория, 66. Аленья, 72. Горосабель, 74. Энес Юнал, 86.
Судья: Фигероа Васкес .
3 октября. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».
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