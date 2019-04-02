"Вильярреал" – "Барселона": видеотрансляция матча в 22.30

В матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу во вторник, 2 апреля, "Вильярреал" принимает "Барселону".

"СЭ" показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Вильярреал" – "Барселона" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 22.30 (время московское).

Чемпионат Испании: турнирная таблица лиги 1, расписание и результаты игр