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Гол Депая принес «Барселоне» победу над «Вильярреалом». У Хави две победы и ничья

00:58
27 ноября. «Вильярреал» — «Барселона» — 1:2. Фото AFP
27 ноября. «Вильярреал» — «Барселона» — 1:2. Фото AFP
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«Барселона» в матче 15-го тура чемпионата Испании обыграла «Вильярреал» со счетом 3:1.

На голы Френки де Йонга, Мемфиса Депая и Фелипе Коутинью с пенальти хозяева ответили точным ударом Самуэля Чиквуэзе. Каталонцы под руководством Хави одержали две победы в ла лиге и сыграли вничью в Лиге чемпионов.

После этого матча «Барселона» с 23 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Вильярреал» с 16 очками — на 12-й строчке.

Испания. Лига 1. 15-й тур
27 нояб, 23:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
1:3
Барселона
Голы
де Йонг, 48 (0:1), Чиквуэзе, 76 (1:1), Депай, 88 (1:2), Коутинью, 90+4 (1:3)
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Фойт Педраса (Эступиньян, 65 ) Парехо Капуэ Тригерос (Раба, 84 ) Груневелд Пино (Чиквуэзе, 65 ) Мойсес Гомес
Барселона
тер Штеген Пике Араухо Жорди Альба (Мингеса, 71) Гарсия Бускетс де Йонг Гонсалес (Коутинью, 81) Гави Депай Эззалзули (Дембеле, 66)
Предупреждения
Пино 26, Раба 90  -  Жорди Альба 26, Пике 44
Судьи
Градо

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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