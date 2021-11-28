Гол Депая принес «Барселоне» победу над «Вильярреалом». У Хави две победы и ничья
«Барселона» в матче 15-го тура чемпионата Испании обыграла «Вильярреал» со счетом 3:1.
На голы Френки де Йонга, Мемфиса Депая и Фелипе Коутинью с пенальти хозяева ответили точным ударом Самуэля Чиквуэзе. Каталонцы под руководством Хави одержали две победы в ла лиге и сыграли вничью в Лиге чемпионов.
После этого матча «Барселона» с 23 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Вильярреал» с 16 очками — на 12-й строчке.
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