«Барселона» на выезде обыграла «Вильярреал», Педри забил единственный гол

«Барселона» в матче 21-го тура чемпионата Испании обыграла «Вильярреал» со счетом 1:0.

Единственный гол на 18-й минуте забил Педри.

После этого матча «Барселона» с 56 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Реал», у которого матч в запасе, на 11 очков. «Вильярреал» с 31 очком — на восьмой строчке.