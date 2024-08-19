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«Вильярреал» — «Атлетико» смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Вильярреал» и «Атлетико» сыграют в 1-м туре ла лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Вильярреал» и «Атлетико» сыграют в матче 1-го тура испанской Примеры в понедельник, 19 августа. Стартовый свисток на «Эстадио де ла Серамика» прозвучит в 22:30 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет встречу в прямом эфире. Трансляция, которая начнется за пять минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала.

Испания. Ла Лига. 1-й тур
19 авг, 22:30. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
Атлетико

В сезоне-2023/24 «Атлетико» выиграл у «Вильярреала» в обоих матчах ла лиги: дома «матрасники» победили со счетом 3:1, в гостях — 2:1. В чемпионате «Атлетико» стал четвертым в чемпионате Испании с 76 очками в 38 турах, «Вильярреал» занял восьмое место с 53 очками.

ФК Атлетико
ФК Вильярреал
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 И В Н П +/- О
1
 Сельта 1 1 0 0 2-1 3
2
 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
3
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-1 3
4
 Севилья 1 0 1 0 2-2 1
5
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 2-2 1
6
 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
7
 Реал 1 0 1 0 1-1 1
8
 Осасуна 1 0 1 0 1-1 1
9
 Леганес 1 0 1 0 1-1 1
10
 Бетис 1 0 1 0 1-1 1
11
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
12
 Атлетик 1 0 1 0 1-1 1
13
 Хетафе 1 0 1 0 1-1 1
14
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
15
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
16
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
17
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
18
 Валенсия 1 0 0 1 1-2 0
19
 Алавес 1 0 0 1 1-2 0
20
 Р. Сосьедад 1 0 0 1 1-2 0
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15.08 20:00
Атлетик – Хетафе
 1 : 1
15.08 22:30
Бетис – Жирона
 1 : 1
16.08 20:00
Сельта – Алавес
 2 : 1
16.08 22:30
Лас-Пальмас – Севилья
 2 : 2
17.08 20:00
Осасуна – Леганес
 1 : 1
17.08 22:30
Валенсия – Барселона
 1 : 2
18.08 20:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 1 : 2
18.08 22:30
Мальорка – Реал
 1 : 1
19.08 20:00
Вальядолид – Эспаньол
 - : -
19.08 22:30
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 - : -
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Роберт Левандовски

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Сельта

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Бетис

 1
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Жирона

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Алавес

 1
И К Ж
Ферлан Менди

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Реал

 1 1 0
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Абделькабир Абкар

Алавес

 1 0 1
Хон Арамбуру

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Реал Сосьедад

 1 0 1
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