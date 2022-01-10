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«Вильярреал» и «Атлетико» сыграли вничью, Корреа забил с центра поля

00:52
«Вильярреал» — «Атлетико» — 2:2. Фото Getty Images
«Вильярреал» — «Атлетико» — 2:2. Фото Getty Images
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«Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетико» (2:2) в матче 20-го тура чемпионата Испании.

На десятой минуте Анхель Корреа точно пробил с центра поля, перебросив вратаря хозяев Херонимо Рульи после того, как хозяева ошиблись в передаче.

После этого «Вильярреал» мог сравнять счет. Жерар Морено не реализовал пенальти — его удар отбил Ян Облак, Дани Парехо удачно сыграл на добивании, но гол не был засчитан. После консультации с ВАР выяснилось, что футболист сыграл рукой.

В итоге хозяева все же сравняли результат — на 29-й минуте забил Пау Торрес. А на 58-й минуте Альберто Морено вывел «Вильярреал» вперед. Жоффре Кондогбья на 67-й минуте сравнял результат. Он же в концовке игры получил красную карточку.

«Вильрреал» набрал 29 очков и занимает восьмое место. У «Атлетико» 33 очка и четвертая позиция.

Испания. Лига 1. 20-й тур
09 янв, 23:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
2:2
Атлетико
Голы
Корреа, 10 (0:1), Пау Торрес, 29 (1:1), Морено, 58 (2:1), Кондогбья, 67 (2:2)
Нереализованный пенальти
Морено 26
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Фойт Эступиньян (Джексон, 86 ) Морено (Педраса, 74 ) Парехо Капуэ (Иборра, 81 ) Тригерос (Пино, 74 ) Морено Мойсес Гомес
Атлетико
Облак Лоди (Врсалько, 63) Фелипе Эрмосо Кондогбья де Пауль (Жоау Феликс, 62) Лемар Льоренте Корреа Кунья (Коке, 63) Феррейра-Карраско
Предупреждения
Кондогбья 71
Удаления
Кондогбья 90 (вторая ж.к)
Судьи
Рохас

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Евгений Петров все материалы автора

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