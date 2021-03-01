«Атлетико» обыграл «Вильярреал» и оторвался от «Барселоны» на 5 очков
«Атлетико» победил «Вильярреал» в матче 25-го тура чемпионата Испании — 2:0. Мадридцы оторвались в таблице от идущей второй «Барселоны» на 5 очков, проведя при этом на одну игру меньше. На 6 очков отстает «Реал», который сыграл столько же матчей, сколько «Атлетико» (по 24).
«Вильярреал» занимает в ла лиге седьмое место.
Чемпионат Испании
Лига 1
25-й тур
«Вильярреал» — «Атлетико» — 0:2 (0:1)
Голы: Педраса, 25 — в свои ворота (0:1). Жоау Феликс, 69 (0:2).
«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Педраса (Эступиньян, 60), Пау Торрес, Фойт, Парехо, Капуэ (Хауме Коста, 71), Тригерос (Баэна, 71), Мойсес Гомес (Бакка, 60), Морено, Чиквуэзе.
«Атлетико»: Облак, Савич, Врсалько, Фелипе, Эрмосо, Коке, Сауль, Льоренте, Суарес (Кондогбья, 76), Корреа (Торрейра, 83), Лемар (Жоау Феликс, 46).
Предупреждения: Хауме Коста, 30. Фелипе, 35. Лемар, 45+5. Сауль, 47. Альбиоль, 51.
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.
28 февраля. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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