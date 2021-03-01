«Атлетико» обыграл «Вильярреал» и оторвался от «Барселоны» на 5 очков

«Атлетико» победил «Вильярреал» в матче 25-го тура чемпионата Испании — 2:0. Мадридцы оторвались в таблице от идущей второй «Барселоны» на 5 очков, проведя при этом на одну игру меньше. На 6 очков отстает «Реал», который сыграл столько же матчей, сколько «Атлетико» (по 24).

«Вильярреал» занимает в ла лиге седьмое место.

Чемпионат Испании

Лига 1

25-й тур

«Вильярреал» — «Атлетико» — 0:2 (0:1)

Голы: Педраса, 25 — в свои ворота (0:1). Жоау Феликс, 69 (0:2).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Педраса (Эступиньян, 60), Пау Торрес, Фойт, Парехо, Капуэ (Хауме Коста, 71), Тригерос (Баэна, 71), Мойсес Гомес (Бакка, 60), Морено, Чиквуэзе.

«Атлетико»: Облак, Савич, Врсалько, Фелипе, Эрмосо, Коке, Сауль, Льоренте, Суарес (Кондогбья, 76), Корреа (Торрейра, 83), Лемар (Жоау Феликс, 46).

Предупреждения: Хауме Коста, 30. Фелипе, 35. Лемар, 45+5. Сауль, 47. Альбиоль, 51.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

28 февраля. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».