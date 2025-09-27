«Вильярреал» обыграл «Атлетик» и одержал третью победу подряд в ла лиге

«Вильярреал» дома победил «Атлетик» из Бильбао в матче 7-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Единственный гол забил Альберто Молейро. 21-летний форвард отличился на 77-й минуте.

«Вильярреал» (16 очков) одержал третью победу подряд и сохраняет третье место в ла лиге. «Атлетик» (10) остается восьмым в турнирной таблице.