«Вильярреал» и «Атлетик» не выявили победителя

«Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетиком» в матче 15-го тура чемпионата Испании (1:1). На гол Иньяки Уильямса в начале встречи хозяева ответили забитым мячом Ереми Пино во второй половине.

«Вильярреал» идет на 4-м месте, а «Атлетик» — на 9-м.

Чемпионат Испании

15-й тур

«Вильярреал» — «Атлетик» — 1:1 (0:1)

Голы: Иньяки Уильямс, 19 (0:1). Пино, 74 (1:1).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар (Пенья, 24), Педраса (Эступиньян, 82), Пау Торрес, Фойт (Пино, 66), Парехо, Тригерос, Мойсес Гомес, Морено, Ниньо (Чиквуэзе, 82).

«Атлетик»: Симон, Де Маркос (Лекуэ, 84), Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Весга (Дани Гарсия, 58), Венседор, Икер Муниаин (Сансет, 79), Иньяки Уильямс (Рауль Гарсия, 78), Беренгер (Морсильо, 84).

Предупреждения: Морено, 36. Беренгер, 72.

22 декабря. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».