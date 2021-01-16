Виллиам Карвалью останется в «Бетисе»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини опроверг информацию об уходе из команды полузащитника Виллиама Карвалью.

«Я вижу, что он полностью предан команде и сфокусирован на игре за нас. У него нет желания покидать «Бетис» — приводит Marca слова Пеллегрини.

В сезоне-2020/21 Карвалью провел 15 матчей за «Бетис», на его счету 2 гола. Ранее сообщалось, что 28-летний португалец может перейти в «Бенфику» или «Лестер».