Виллиам Карвалью останется в «Бетисе»
12:58
Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини опроверг информацию об уходе из команды полузащитника Виллиама Карвалью.
«Я вижу, что он полностью предан команде и сфокусирован на игре за нас. У него нет желания покидать «Бетис» — приводит Marca слова Пеллегрини.
В сезоне-2020/21 Карвалью провел 15 матчей за «Бетис», на его счету 2 гола. Ранее сообщалось, что 28-летний португалец может перейти в «Бенфику» или «Лестер».
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