"Виллем II" сыграет с "Аяксом" в финале Кубка Голландии

"Виллем ll" в серии пенальти обыграл "АЗ" в матче 1/2 финала Кубка Голландии. В финале клуб из Тилбурга встретится с "Аяксом". Матч состоится 5 мая.

Кубок Голландии

1/2 финала

"Виллем II" - "АЗ" - 1:1 д.в. (0:1, 1:0, 0:0). Пенальти - 2:1

Голы: Стенгс, 23 (0:1). Исак, 64 (1:1).

"Виллем II": Велленройтер, Херкенс, Петерс, Майснер, Данкерлуи, Паласиос (Кристинссон, 110), Езбилис (Павлидис, 46), Тапия, Краули, Льонч, Исак.

"АЗ": Бизот, Флар, ван Рейн, Ауэян, Махер, Сентьенс (Вейндал, 102), Мидтсье, Тил, Копмейнерс, Идрисси, Стенгс (Йонсен, 88).

Предупреждения: Сентьенс, 60. Идрисси, 120+1.

Судья: Камфайс.

28 февраля. Тилбург. Стадион "Конинг Виллем II".