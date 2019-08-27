Виктор Вальдес: «Я не могу комментировать трансфер Неймара, иначе меня уволят»

Главный тренер юношеской «Барселоны» Виктор Вальдес не рискнул комментировать слухи о возможном возвращение в каталонский клуб нападающего «ПСЖ» Неймара?. Испанец был одноклубником форварда в сезоне-2013/14 — первом для бразильца в команде.

— Что я могу сказать о Неймаре? Я играл с ним только один год, но это было потрясающее время, — приводит Football Espana слова Вальдеса. — Не нужно никому пояснять, что это — футболист мирового уровня, который с «Барсой» выигрывал Лигу чемпионов.

Однако я не могу комментировать его возможный трансфер и тем более занимать какую-то позицию, иначе меня уволят. Я этого не хочу, я рассчитываю продолжать работу в родном клубе!

Вальдес провел за «Барселону» 539 матчей, шесть раз выиграл с командой чемпионат Испании и три раза — Лигу чемпионов.

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