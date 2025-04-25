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Сегодня, 03:10

Виктор Вальдес возглавил клуб 4-го дивизиона Испании

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Виктор Вальдес возвращается к тренерской работе. 43-летний испанец не тренировал последние четыре года.

«Реал Авилья», выступающий в четвертом дивизионе Испании, объявил о назначении Вальдеса на пост главного тренера. Контракт рассчитан до лета 2026 года. Бывшему главному тренеру команды Рафе Лопесу была предложена возможность продолжить работу в команде, но он отказался.

Диего, Хонас, Хоэль, Альберто Гарроса и Виктор Гарроса продолжат работу в тренерском штабе «Реал Авилья».

За два тура до конца сезона «Реал Авилья» занимает 4-е место в турнирной таблице и претендует на выход в третий дивизиона страны.

После завершения карьеры Вальдес работал в молодежной команде «Барселоны», «Мораталасе» и «Хорте».

Футбол
Виктор Вальдес
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«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 24 4 5 89-32 76
2
 Реал 33 22 6 5 66-31 72
3
 Атлетико 33 19 9 5 56-27 66
4
 Атлетик 33 16 12 5 50-26 60
5
 Бетис 33 15 9 9 50-41 54
6
 Вильярреал 32 14 10 8 55-45 52
7
 Сельта 33 13 7 13 50-49 46
8
 Осасуна 33 10 14 9 40-46 44
9
 Мальорка 33 12 8 13 31-38 44
10
 Р. Сосьедад 33 12 6 15 32-37 42
11
 Р. Вальекано 33 10 11 12 35-42 41
12
 Эспаньол 32 10 9 13 35-41 39
13
 Хетафе 33 10 9 14 31-30 39
14
 Валенсия 33 9 12 12 37-49 39
15
 Севилья 33 9 10 14 35-44 37
16
 Жирона 33 9 8 16 40-52 35
17
 Алавес 33 8 10 15 35-46 34
18
 Лас-Пальмас 33 8 8 17 38-53 32
19
 Леганес 33 6 12 15 30-49 30
20
 Вальядолид 33 4 4 25 24-81 16
Результаты / календарь
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35 тур
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38 тур
22.04 20:00
Валенсия – Эспаньол
 1 : 1
22.04 22:30
Барселона – Мальорка
 1 : 0
23.04 20:00
Атлетик – Лас-Пальмас
 1 : 0
23.04 20:00
Сельта – Вильярреал
 3 : 0
23.04 22:30
Алавес – Р. Сосьедад
 1 : 0
23.04 22:30
Хетафе – Реал
 0 : 1
24.04 20:00
Леганес – Жирона
 1 : 1
24.04 20:00
Осасуна – Севилья
 1 : 0
24.04 22:30
Атлетико – Р. Вальекано
 3 : 0
24.04 22:30
Бетис – Вальядолид
 5 : 1
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 25
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 22
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 18
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 12
Рафинья

Рафинья

Барселона

 10
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 7
И К Ж
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 27 2 5
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 24 2 1
Крисантус Уче

Крисантус Уче

Хетафе

 30 1 5
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