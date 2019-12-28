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Видаль требует от «Барселоны» заплатить 2,4 млн евро бонусов

12:34
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Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль пожаловался на клуб в ассоциацию футболистов Испании. Он утверждает, что ему должны заплатить 2,4 миллиона евро в видео бонусов.

Как сообщает испанское издание АВС, чилиец заявил, что «Барса» не выполнила условия контракта. Клуб же считает, что адвокаты игрока умышленно неправильно трактуют контракт. Указано, что в соглашении прописаны бонусы за количество матчей по итогам прошлого сезона, но все детали контракта неизвестны.

Ранее сообщалось, что футболист хочет перейти в «Интер». При этом была информация об интересе к нему со стороны «Ювентуса». 32-летний футболист в текущем сезоне провел 19 матчей за «Барсу» и забил пять мячей при одной голевой передаче.

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