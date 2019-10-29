Видаль рассказал, почему хочет уйти из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль заявил, что его не устраивает нынешнее положение в команде. Также чилиец отметил, что хотел бы вновь поработать с Антонио Конте, который тренирует «Интер».

— Считаю, что вместе у нас получалось очень хорошо работать. Он помог мне многого добиться и прогрессировать. В футболе очень важно чувствовать доверие тренера, — приводит слова Видаля Football Italia со ссылкой на El Mercurio.

Мне не хочется покидать «Барселону». Но я не могу быть доволен тем, что происходит сейчас. Пусть я и стараюсь не обращать на это внимание и биться за место в составе.

Не могу найти объяснения. Но у каждого свой взгляд на футбол, тренер принимает решение. Я же могу только стараться помочь команде, когда получаю шанс.

В нынешнем сезоне Видаль провел 8 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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