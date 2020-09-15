Видаль попрощался с партнерами по «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль в ближайшее время станет игроком «Интера». Чилиец уже попрощался с партнерами по «Барсе» и забрал вещи с базы, сообщает Marca.

Ожидается, что 33-летний игрок пройдет медобследование для перехода в миланский клуб в ближайшие двое суток.

Видаль хочет быстрее присоединиться к «Интеру». Ради этого он отказался от 6,5 миллионов евро, которые он хотел получить от каталонцев за разрыв контракта.

В сезоне-2019/20 Видаль провел 43 матча за «Барселону», на его счету 8 голов и 3 результативных передачи.