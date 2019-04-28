Чилийский полузащитник Артуро Видаль стал чемпионом Испании в составе "Барселоны". Каталонская команда в субботу обыграла "Леванте" (1:0) и завоевала 26-й трофей в истории.

Для чилийца этот чемпионский трофей стал восьмым подряд. С 2011 по 2015 год он четыре раза выиграл чемпионат Италии с "Ювентусом", а с 2016 по 2018 трижды становился чемпионом Германии с "Баварией".

Напомним, подобная серия была у шведского форварда Златана Ибрагимовича. Он восемь лет подряд выигрывал чемпионские титулы с разными командами: "Аякс" (2004), "Ювентус" (2005, 2006), "Интер" (2007, 2008, 2009), "Барселона" (2010) и "Милан" (2011). Но два трофея в составе "Юве" у Златана отобрали в результате скандала с договорными матчами.