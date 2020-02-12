Вице-президент «Барселоны»: «С Месси советуются, как и раньше с Хави, Пуйолем и Иньестой»

Бывший вице-президент «Барселоны» Хорди Местре признался, что с Лионелем Месси в клубе советуются так же, как и раньше советовались с капитанами.

— С Месси консультируются как с первым капитаном, — цитирует Sin Concesiones Местре. — Так же как с Хави, Пуйолем или Иньестой раньше. С Лео консультируются, но он не выносит окончательные решения. Да, он думал, что ему понравится возвращение Неймара в «Барселону».