Вице-президент "Барселоны" подтвердил желание Неймара вернуться в клуб

Вице-президент "Барселоны" Хорди Кардонер подтвердил, что нападающий "ПСЖ" Неймар хочет вернуться в каталонский клуб.

– Неймар хочет вернуться в "Барселону", но этот вопрос пока не обсуждается советом директоров. По слухам, мы уже его подписали, но это не так. Мы даже не связывались с ним, – цитирует Кардонера Marca.

Я не удивлен, что Неймар хочет вернуться. Такое уже случалось ранее: другие игроки уходили и возвращались. Сеск, Пике… Неймар – отличный игрок, но нам нужно оценить то, как он уходил, если однажды мы решим его подписать.

27-летний бразилец выступал за каталонцев с 2013 по 2017 год.

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.

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