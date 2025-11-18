Вице-президент «Барселоны» Форт выступила против переименования «Камп Ноу» в честь Месси

Вице-президент «Барселоны» Елена Форт отреагировала на появившуюся в испанской прессе идею переименования домашнего стадиона команды «Камп Ноу» в честь Лионеля Месси.

«Камп Ноу» был построен в 1957 году. Летом 2023-го стадион закрылся на реконструкцию. 17 ноября «Барселона» объявила о возвращении на домашнюю арену — первый матч на обновленном стадионе сине-гранатовые проведут 22 ноября против «Атлетика» в 13-м туре чемпионата Испании.

«Есть много других способов, и даже более эффективных, чтобы увековечить память о нем», — цитирует Форт Cadena SER.

Месси выступал за «Барселону» с 2000 по 2021 год. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба с 672 голами в 778 матчах. Вместе с сине-гранатовыми аргентинец 10 раз выигрывал чемпионат Испании и 4 раза становился победителем Лиги чемпионов.