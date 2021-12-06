«Вест Хэм» и «Эвертон» проявляют интерес к Эдену Азару

Нападающий «Реала» Эден Азар может вернуться в английскую премьер-лигу. На 30-летнего бельгийца претендуют «Вест Хэм» и «Эвертон», сообщает Daily Mail.

В текущем сезоне чемпионата Испании Азар сделал только 1 голевую передачу в 10 матчах за «Реал».

Контракт Азара с мадридским клубом рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Напомним, что он перешел в мадридский клуб из лондонского «Челси».