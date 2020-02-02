Верят, ждут на поле и сравнивают с Роналду. Как фанаты «Сельты» встретили дебют Смолова
Нападающий Федор Смолов дебютировал за «Сельту». 29-летний россиянин вышел на замену на 78-й минуте в гостевой игре 22-го тура чемпионата Испании против «Валенсии».
«Сельта» взяла Смолова в аренду у «Локомотива» до конца сезона. Фанаты клуба из Виго отреагировали на дебют россиянина.
77' Segundo cambio del Celta. El Toro Fern?ndez se retira. ?? Entra el debutante en @LaLiga, Smolov.— RC Celta (@RCCelta) February 1, 2020
VAL 1-0 CEL#ValenciaCelta #LaLiga pic.twitter.com/h0k4wewW0G
Korobka_futbol: Смолов очень хороший форвард, хотя у него больше нет тех краснодарских кондиций. Он застрял в сборной, и его подписание для «Локо» не было положительным, но если он восстановит доверие за пределами России, то это будет о чем-то говорить. Он не воспринимает всерьез ни одной тренировки с «Сельтой».
Alexa_8813: У Смолова было не так много времени, чтобы помочь «Сельте», но Он сыграл хорошо для дебюта — очень надеюсь, что он будет хорошо играть в Испании.
R_Vegas87: «Сельта» спасена, у них есть Смолов.
Beto_beresmo: Вчера мало кто мог претендовать на то, чтобы не просто пробегал всю игру. Они провели хороший матч с высоким давлением, проблема, что по-прежнему нужны голы, нужно, чтобы Смолов провел большее количество минут.
Alberto Herrero: Видно, что Смолову очень нравится тренер.
Juan Lorenzo: Нам не хватило гола, как и весь сезон, будем надеяться, что Смолов сработает.
Guillermo Ferreira: Смолов сделает это, я убежден, и у него тоже больше целей, чем у двух других.
Manuel Abeledo RCF: Посмотрим, что покажет Смолов...Давайте доверимся!
Alex Fraga: Посмотрим, поможет ли Смолов и улучшим ли мы эффективность в атаке.
lker Covi: Смолов без тренировок играет как Роналду.