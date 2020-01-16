Вернувшийся в «Барселону» Арда Туран может перейти в «Бока Хуниорс»

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран может продолжить карьеру в «Бока Хуниорс», утверждает TyC Sports. 32-летний хавбек последние два с половиной сезона провел в аренде в «Истанбуле». В начале января он попросил о досрочном прекращении аренды и вернется в «Барсу».

Контракт Арда Турана с каталонцами истекает летом 2020 года. В нынешнем сезоне он провел в составе «Истанбула» 9 матчей в чемионате Турции, 1 — в Лиге чемпионов и 2 — в Лиге Европы.