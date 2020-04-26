Вьери объяснил, почему Месси ничего не выиграл со сборной Аргентины

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери поделился мнением о лидере «Барселоны» Лионеле Месси и вспомнил об игре за «Атлетико». В 1998 году итальянец стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

— Месси проиграл пять финалов с Аргентиной, — цитирует Вьери Marca. — Люди собираются сказать, что он недостаточно хорош? В международном футболе тебе всегда нужна удача.

В «Ювентусе» я был профессионалом, а в Мадриде гуляли каждую ночь. В любом случае, стал лучшим бомбардиром. Но по ночам мы поздно выбирались на ужин, а затем выпивали и гуляли.

Победа на Олимпиаде-2004 — единственный трофей для Месси в составе сборной Аргентины.