Венгер рассказал, как отказал «Реалу»

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что дважды отказался возглавить «Реал».

«Знаете, я дважды отказал «Реалу». Например, я не могу больше назвать тренеров, которые поступили бы так же. Но я остался в «Арсенале», понимая, что у меня нет нужных финансов для побед в чемпионате или Лиге чемпионов. Я стал тренером-долгожителем в «Арсенале», и это приятно», — цитирует Венгера ВВС.

70-летний Арсен Венгер тренировал «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Вместе с командой он трижды стал чемпионом Англии, по семь раз выигрывал Кубок Англии и Суперкубок страны, финалист Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.