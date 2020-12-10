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Васкес рассказал о трудностях в переговорах по новому контракту с «Реалом»

08:26
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Нападающий «Реала» Лукас Васкес рассказал о переговорах по новому контракту с клубом.

— Пока что все сложно, есть определенные проблемы, — приводит Marca слова Васкеса. — Посмотрим, что произойдет. Я сейчас полностью посвящаю себя работе и счастлив быть в Мадриде.

В сезоне-2020/21 Васкес провел за «Реал» 13 матчей, на его счету 2 результативных передачи. Контракт 29-летнего испанца действует до конца июня 2021 года.

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