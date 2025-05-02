Футбол
2 мая, 15:51

Васкес покинет «Реал» после окончания сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лукас Васкес.
Фото Reuters

Защитник «Реала» Лукас Васкес уйдет из команды по окончании сезона-2024/25, сообщает OKDiario.

Действующий контракт 33-летнего испанца истекает 30 июня. По информации источника, существует вероятность, что мадридцы продлят соглашение до конца клубного чемпионата мира, который завершится 15 июля.

При этом клуб не хочет предлагать футболисту новый контракт на следующий сезон.

Васкес является воспитанником «Реала». В текущем сезоне он провел за команду 46 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал шесть результативных передач.

