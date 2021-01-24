Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Васкес отклонил предложение «Реала» продлить контракт

12:58
Теги:

Нападающий «Реала» Лукас Васкес отклонил новое контрактное предложение клуба, сообщает Cadena SER.

По информации источника, «Королевский клуб» предложил 29-летнему испанцу соглашение сроком на 3 года, повторяющее условия нынешнего контракта. Сообщается, что футболист хочет повышения зарплаты.

В сезоне-2020/21 Васкес провел 23 матча за «Реал», на его счету 2 гола и 3 результативных передачи. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2021 года.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир