Васкес отклонил предложение «Реала» продлить контракт

Нападающий «Реала» Лукас Васкес отклонил новое контрактное предложение клуба, сообщает Cadena SER.

По информации источника, «Королевский клуб» предложил 29-летнему испанцу соглашение сроком на 3 года, повторяющее условия нынешнего контракта. Сообщается, что футболист хочет повышения зарплаты.

В сезоне-2020/21 Васкес провел 23 матча за «Реал», на его счету 2 гола и 3 результативных передачи. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2021 года.