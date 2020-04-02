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Васкес надеется завершить карьеру в «Реале»

05:53
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Нападающий «Реала» Лукас Васкес признался, что хочет завершить карьеру в мадридском клубе. Нынешний контракт 28-летнего испанца действует до 30 июня 2021 года.

— В академии «Реала» приятно расти, — цитирует Bleacher Report Васкеса. — Отличный опыт, особенно после того, как воплотилась мечта любого воспитанника — сыграть в первой команде. Надеюсь, что смогу завершить карьеру в «Реале».

В текущем сезоне Васкес провел 18 матчей за «Реал», забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.

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