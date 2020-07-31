Васкес надеется продлить контракт с «Реалом», игрок готов сменить позицию ради этого

Нападающий «Реала» Лукас Васкес хочет продлить контракт с клубом, сообщает AS.

По информации источника, 29-летний испанец хочет остаться в «Королевском клубе» и готов выполнять более оборонительную роль, если тренерский штаб посчитает это необходимым. Сообщается, что футболист может переквалифицироваться в правого защитника. Васкес уже использовался главным тренером «сливочных» Зинедином Зиданом на этой позиции в конце сезона-2019/20 в чемпионате Испании.

В сезоне-2019/20 Васкес провел за «Реал» 22 матча, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Нынешний контракт футболиста с «Королевским клубом» действует до конца июня 2021 года.