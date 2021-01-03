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Васкес надеется, что «Реал» станет чемпионом Испании

02:52
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Полузащитник «Реала» Лукас Васкес после победы над «Сельтой» в 17-м туре чемпионата Испании (2:0) отметил, что мадридцы сделают все возможное для завоевания чемпионства. Команда Зинедина Зидана вышла на первое место в турнирной таблице.

— Мы хотели быть агрессивными и прессинговать высоко, — цитирует Movistar Васкеса. — Считаю, что каждый матч важен. «Реал» идет хорошо и мы будем бороться до конца. Очень рад, что забил сегодня вечером. Сейчас я много играю и получаю от этого огромное удовольствие. Думаю, что ла лига очень конкурентоспособна, но мы сделаем все возможное для победы.

Реал — Сельта

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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