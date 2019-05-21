Варан рассказал о своем будущем в "Реале"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан заявил, что останется в клубе на следующий сезон. Ранее сообщалось, что такое решение француз принял после разговора с главным тренером "сливочных" Зинедином Зиданом.

- Я собираюсь остаться в "Реале" на следующий год. Уверен, что мы переживем сильные эмоции, - приводит слова Варана Marca. - Мы боролись и старались изо всех сил в минувшем сезоне. Однако нужно признать, что мы упустили нить в трудные моменты. Я показал не лучший уровень, но надеюсь, что в следующем году вы снова увидите лучшего Варана.

В минувшем сезоне Варан провел 43 матча за "Реал", в которых забил 2 гола.

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