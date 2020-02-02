Варан объяснил, почему игроки «Реала» подарили Менди кирпич на Рождество

Защитник «Реала» Рафаэль Варан объяснил, почему команда выбрала для защитника Ферлана Менди своеобразный подарок на Рождество. Французскому футболисту подарили кирпич.

— Мы подарили ему кирпич, потому что иногда на тренировках он пинает своих товарищей, и порой очень сильно, — приводит слова спортсмена Goal. — Но он знает, что это шутка. Мы знаем, что он очень хорош в обороне, у него потрясающее телосложение, и он очень помогает команде. Марсело тоже в курсе о его способностях, и это прекрасно. Здорово иметь команду с таким уровнем конкуренции и качества.

Прошлым летом Ферлан Менди перешел из «Лиона» в «Реал». Покупка 24-летнего француза обошлась королевскому клубу в 48 миллионов евро. Контракт рассчитан на 6 лет.