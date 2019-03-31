Варан, Модрич, Кроос и Асенсио не сыграют с "Уэской"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии матча 29-го тура чемпионата Испании против "Уэски" решил предоставить отдых сразу нескольким ключевым игрокам.

Игру с аутсайдером Ла Лиги пропустят полузащитники мадридского клуба Тони Кроос, Марко Асенсио и Лука Модрич, с "Уэской" не сыграет и защитник Рафаэль Варан. По информации Mundo Deportivo, Зидан решил предоставить этим игрокам отдых из-за участия в матчах за национальные сборные.

Также в матче не сыграет голкипер Тибо Куртуа, у него было диагностировано повреждение мышцы бедра. Бельгиец присоединился к Дани Карвахалю и Винисиусу, которые продолжают восстанавливаться после травм.

В первом круге "Реал" обыграл "Уэску" благодаря голу Гарета Бэйла (1:0).