Варан избежал серьезной травмы
Защитник «Реала» Рафаэль Варан избежал серьезной травмы плеча, сообщает Marca.
Футболист получил повреждение в расположении сборной Франции, но оно оказалось не очень серьезным. Защитник уже тренируется в общей группе.
Пока Варан не готов на 100 процентов. Но при этом он может сыграть в матче 10-го тура ла лиги против «Вильярреала», который состоится 21 ноября.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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