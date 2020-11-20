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Варан избежал серьезной травмы

19:09
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Защитник «Реала» Рафаэль Варан избежал серьезной травмы плеча, сообщает Marca.

Футболист получил повреждение в расположении сборной Франции, но оно оказалось не очень серьезным. Защитник уже тренируется в общей группе.

Пока Варан не готов на 100 процентов. Но при этом он может сыграть в матче 10-го тура ла лиги против «Вильярреала», который состоится 21 ноября.

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