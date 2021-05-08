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Варан и Рамос не сыграют с «Севильей»

16:33
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Защитник «Реала» Серхио Рамос, вероятно, не сыграет с «Севильей» в матче 35-го тура чемпионата Испании, сообщает AS.

Испанец не тренировался в общей группе «Реала». Футболист форсировал восстановление после травмы, чтобы сыграть в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Челси» (0:2), хотя не был готов на 100 процентов.

Отметим, что на данный момент в распоряжении главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана всего два здоровых центральных защитника — Начо и Эдер Милитао. Рафаэль Варан получил повреждение в игре с «Осасуной».

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