Варан и Рамос не сыграют с «Севильей»
Защитник «Реала» Серхио Рамос, вероятно, не сыграет с «Севильей» в матче 35-го тура чемпионата Испании, сообщает AS.
Испанец не тренировался в общей группе «Реала». Футболист форсировал восстановление после травмы, чтобы сыграть в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Челси» (0:2), хотя не был готов на 100 процентов.
Отметим, что на данный момент в распоряжении главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана всего два здоровых центральных защитника — Начо и Эдер Милитао. Рафаэль Варан получил повреждение в игре с «Осасуной».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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