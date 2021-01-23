Варан хочет покинуть «Реал» летом
08:51
Защитник «Реала» Рафаэль Варан рассматривает вариант покинуть мадридский клуб следующим летом, сообщает Sport.es.
Варан рассматривает вероятный переход с двух аспектов: его контракт подходит к концу летом следующего года, поэтому он сможет принести клубу определенный доход в виде суммы отступных, а его возраст позволяет рассчитывать на уверенную адаптацию в новых условиях.
27-летний футболист выступает в составе «сливочных» с лета 2011 года, куда перешел из французского «Ланса» за 10 миллионов евро.
В этом сезоне Рафаэль Варан принял участие в 24 матчах своей команды, не отметившись результативными действиями.
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