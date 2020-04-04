Ван де Бек прокомментировал свой возможный переход в «Реал»

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек иронично ответил на вопрос о возможном переходе в «Реал».

— Играть на солнце всегда приятно, но нет, я еще не начал брать уроки испанского языка, — цитирует Mundo Deportivo Ван Де Бека. — Я должен вписаться в их игровую систему, и, конечно же, понимать, сколько минут мне дадут сыграть.

Ранее сообщалось, что на 22-летнего голландца также претендуют «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Ювентуса».

В сезоне-2019/20 ван де Бек забил 10 голов и отдал 11 результативных передач в 37 матчах за «Аякс». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.