"Вальядолид" вырвал победу в матче с "Эйбаром"

"Эйбар" уступил "Вальядолиду" (1:2) в матче 28-го тура чемпионата Испании.

У хозяев отличился Фабиан Орельяна, у гостей в концовке с пенальти сравнял счет Даниэле Верде, а затем победный мяч провел Серхи Гвардьола.

"Вальядолид" набрал 29 очков и занимает 16-е место. У "Эйбара" 35 очков и 11-я позиция. В следующем туре "Вальядолид" примет "Реал Сосьедад", а "Эйбар" на выезде сыграет с "Леванте".

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28-й тур

"Эйбар" - "Вальядолид" - 1:2 (0:0)

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