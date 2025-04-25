«Вальядолид» вылетел из ла лиги

«Валяьдолид» проиграл «Бетису» (1:5) в 33-м туре и лишился математических шансов на сохранение прописки в ла лиге.

Команда после 33 туров имеет 16 очков и занимает последнюю строчку в турнирной таблице. У «Алавеса», идущего на 17-м месте, 34 очка, поэтому за оставшиеся пять туров «Вальядолид» не сможет его догнать.

«Вальядолид» впервые с сезона-2004/05 сыграет во втором по силе дивизионе Испании.