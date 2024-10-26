«Вильярреал» обыграл «Вальядолид» в матче ла лиги

«Вильярреал» на выезде победил «Вальядолид» в матче 11-го тура чемпионата Испании — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Хосе Соррилья».

Первый гол в игре на 29-й минуте забил форвард гостей Тьерно Барри. На 60-й минуте нападающий хозяев Мамаду Силла сравнял счет.

Победу «Вильярреалу» принес гол Алекса Баэны на 84-й минуте.

«Вильярреал» набрал 21 очко в 11 матчах и поднялся на 3-е место в турнирной таблице ла лиги. «Вальядолид» находится на 18-й строчке с 8 баллами.