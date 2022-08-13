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Сегодня, 21:58

«Вильярреал» с разгромным счетом одержал победу над «Вальядолидом» на выезде

Алексей Еремин
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«Вильярреал» в гостях обыграл «Вальядолид» в матче 1-го тура чемпионата Испании со счетом 3:0.

В составе гостей первый гол забил Николас Джексон на 49-й минуте. В конце матча нападающий «Вильярреала» Алекс Баэна за 10 минут оформил дубль: форвард забил на 81-й и 90-й минуте встречи.

В следующем туре «Вильярреал» проведет матч в гостях с «Атлетико». Игра состоится 21 августа и начнется в 20.30 по московскому времени. «Вальядолид» 19 агуста в гостях встретится с «Севильей».

Испания. Лига 1. 1-й тур
13 авг, 20:00. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
0:3
Вильярреал

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
ЦСКА 1
Матч завершен

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
Футбол
ФК Вальядолид
ФК Вильярреал
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«Эспаньол» сыграл вничью с «Сельтой» благодаря забитому пенальти на 90-й минуте
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Вильярреал 1 1 0 0 3-0 3
2
 Осасуна 1 1 0 0 2-1 3
3
 Эспаньол 1 0 1 0 2-2 1
4
 Сельта 1 0 1 0 2-2 1
5
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
6
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
7
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
8
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
9
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
10
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
11
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
14
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
15
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
16
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
17
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
18
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
19
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
20
 Вальядолид 1 0 0 1 0-3 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.08 22:00
Осасуна – Севилья
 2 : 1
13.08 18:00
Сельта – Эспаньол
 2 : 2
13.08 20:00
Вальядолид – Вильярреал
 0 : 3
13.08 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
14.08 18:30
Кадис – Р. Сосьедад
 - : -
14.08 20:30
Валенсия – Жирона
 - : -
14.08 23:00
Альмерия – Реал
 - : -
15.08 18:30
Атлетик – Мальорка
 - : -
15.08 20:30
Хетафе – Атлетико
 - : -
15.08 22:30
Бетис – Эльче
 - : -
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ЖК
Г
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 2
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 1
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 1
П
Хави Галан

Хави Галан

Сельта

 1
Алехандро Дарио Гомес

Алехандро Дарио Гомес

Севилья

 1
Рубен Пенья

Рубен Пенья

Осасуна

 1
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 1 0 1
Джозеф Айду

Джозеф Айду

Сельта

 1 0 1
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 1 0 1
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