«Вильярреал» с разгромным счетом одержал победу над «Вальядолидом» на выезде

«Вильярреал» в гостях обыграл «Вальядолид» в матче 1-го тура чемпионата Испании со счетом 3:0.

В составе гостей первый гол забил Николас Джексон на 49-й минуте. В конце матча нападающий «Вильярреала» Алекс Баэна за 10 минут оформил дубль: форвард забил на 81-й и 90-й минуте встречи.

В следующем туре «Вильярреал» проведет матч в гостях с «Атлетико». Игра состоится 21 августа и начнется в 20.30 по московскому времени. «Вальядолид» 19 агуста в гостях встретится с «Севильей».