«Валенсия» проиграла «Вальядолиду» и опустилась на последнее место в ла лиге

«Вальядолид» выиграл у «Валенсии» в матче 17-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол забил марокканский полузащитник Ануар на 20-й минуте встречи. Хозяева с 78-й минуты играли в меньшинстве, так как форвард Хуан Мигель Латаса, вышедший на замену на 71-й минуте, получил красную карточку.

«Вальядолид» набрал 12 очков и поднялся на предпоследнее место в турнирной таблице, обойдя «Валенсию», у которой 10 очков.