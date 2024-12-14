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Сегодня, 01:19

«Валенсия» проиграла «Вальядолиду» и опустилась на последнее место в ла лиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вальядолид» выиграл у «Валенсии» в матче 17-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол забил марокканский полузащитник Ануар на 20-й минуте встречи. Хозяева с 78-й минуты играли в меньшинстве, так как форвард Хуан Мигель Латаса, вышедший на замену на 71-й минуте, получил красную карточку.

«Вальядолид» набрал 12 очков и поднялся на предпоследнее место в турнирной таблице, обойдя «Валенсию», у которой 10 очков.

Испания. Ла Лига. 17-й тур
13 дек, 23:00. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
1:0
Валенсия

Футбол
ФК Валенсия
ФК Вальядолид
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2
 Реал 16 11 3 2 34-13 36
3
 Атлетико 16 10 5 1 30-11 35
4
 Атлетик 17 9 5 3 26-15 32
5
 Вильярреал 15 7 5 3 27-25 26
6
 Осасуна 16 6 6 4 22-25 24
7
 Мальорка 17 7 3 7 16-20 24
8
 Р. Сосьедад 16 7 3 6 16-11 24
9
 Жирона 16 6 4 6 22-23 22
10
 Сельта 16 6 3 7 25-27 21
11
 Бетис 16 5 6 5 18-20 21
12
 Севилья 16 5 4 7 17-23 19
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 Р. Вальекано 15 5 4 6 15-16 19
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15
 Хетафе 16 3 7 6 11-13 16
16
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