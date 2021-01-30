«Уэска» в гостях победила «Вальядолид», Мир оформил хет-трик

«Вальядолид» принимал «Уэску» на своем поле в рамках 21-го тура чемпионата Испании. Гости победили со счетом 3:1.

Хет-трик на свой счет записал нападающий Рафаэль Мир.

Чемпионат Испании. Лига 1

21-й тур

«Вальядолид» — «Уэска» — 1:3 (0:1)

Голы: Мир, 37 (0:1). Мир, 50 (0:2). Мир, 57 (0:3). Вилья, 90+3 (1:3).

«Вальядолид»: Масип, Начо Мартинес, Бруно Гонсалес, Х.Фернандес, Л.Перес (Эрвиас, 62), Мичел (Рей, 76), Алькарас, Э.Перес, Орельяна (Кодро, 62), Оскар Плано (Гвардьола, 46), Вайссман (Вилья, 62).

«Уэска»: Ал.Фернандес, Пулидо, Сиовас, Сильва, Маффео (Педро Лопес, 75), Галан, Микель Рико (Серхио Гомес, 86), Думбья (Феррейро, 75), Сеоане, Окадзаки (Эскриче, 54), Мир (Борха, 87).

Предупреждения: Сильва, 23. Думбья, 30. Мичел, 33. Начо Мартинес, 64.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

29 января. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».