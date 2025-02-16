«Севилья» разгромила «Вальядолид»

«Севилья» на выезде разгромила «Вальядолид» в матче 24-го тура ла лиги — 4:0.

Дубль оформил Хуанлу Санчес, на счету которого также результативный пас. Еще по голу забили Исаак Ромеро и Доди Лукебакио.

«Севилья» набрала 31 очко и поднялась на 10-е место в таблице. «Вальядолид» замыкает таблицу (15 очков).