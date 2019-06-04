"Вальядолид" сдал игру "Валенсии"? Видеообзор скандального матча

По информации испанских СМИ, семь футболистов "Вальядолида" были подкуплены перед матчем 38-го тура чемпионата Испании против "Валенсии". В этом матче "Валенсия" победила со счетом 2:0. Предлагаем вам видеообзор этой игры.

В записи переговоров, сделанной полицейскими, присутствуют следующие слова: "Смотри, приятель, "Валенсия" выигрывает первый и второй тайм, так?", "Куплено семь игроков, не больше". Их произносит бывший нападающий ряда испанских клубов Карлос Аранда, задержанный в рамках операции "Ойкос".

В рамках операции полиция задержала несколько связанных с футболом людей, которые обвиняются в коррупции и отмывании денег. Среди них - бывший футболист "Реала" Рауль Браво и президент "Уэски" Агустин Лаоса.

Победа "Валенсии" над "Вальядолидом" со счетом 2:0 вывела ее в Лигу чемпионов по итогам сезона-2018/19, отправив "Хетафе" в Лигу Европы.

Цвета "Валенсии" в минувшем сезоне защищал игрок сборной России Денис Черышев. В игре с "Вальядолидом" он не принимал участия из-за травмы.

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