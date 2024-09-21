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Сегодня, 13:30

«Вальядолид» — «Реал Сосьедад»: смотреть трансляцию матча ла лиги

«Вальядолид» сыграет с «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании 21 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Вальядолид» встретится с «Реал Сосьедад» в 6-м туре чемпионата Испании в субботу, 21 сентября. Матч состоится на стадионе «Мунисипаль Хосе Соррилья» и начнется в 15.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru (при условии платной подписки). Начало — в 14.55 мск. Также матч можно смотреть по подписке на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Испания. Ла Лига. 6-й тур
21 сент, 15:00. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
Реал Сосьедад

Ключевые события и результат игры «Вальядолид» — «Реал Сосьедад» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

ФК Вальядолид
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 5 5 0 0 17-4 15
2
 Атлетико 5 3 2 0 9-2 11
3
 Вильярреал 5 3 2 0 11-8 11
4
 Реал 5 3 2 0 9-2 11
5
 Атлетик 6 3 1 2 8-6 10
6
 Сельта 5 3 0 2 13-10 9
7
 Бетис 5 2 2 1 5-4 8
8
 Мальорка 6 2 2 2 4-4 8
9
 Эспаньол 5 2 1 2 5-5 7
10
 Жирона 5 2 1 2 8-8 7
11
 Р. Вальекано 5 2 1 2 7-6 7
12
 Алавес 5 2 1 2 7-6 7
13
 Осасуна 5 2 1 2 6-10 7
14
 Севилья 5 1 2 2 4-6 5
15
 Леганес 6 1 2 3 3-7 5
16
 Р. Сосьедад 6 1 1 4 3-7 4
17
 Вальядолид 5 1 1 3 2-13 4
18
 Хетафе 5 0 3 2 2-4 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 6-10 2
20
 Валенсия 5 0 1 4 3-10 1
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20.09 22:00
Алавес – Севилья
 - : -
21.09 15:00
Вальядолид – Р. Сосьедад
 - : -
21.09 17:15
Осасуна – Лас-Пальмас
 - : -
21.09 19:30
Валенсия – Жирона
 - : -
21.09 22:00
Реал – Эспаньол
 - : -
22.09 15:00
Хетафе – Леганес
 - : -
22.09 17:15
Атлетик – Сельта
 - : -
22.09 19:30
Вильярреал – Барселона
 - : -
22.09 22:00
Р. Вальекано – Атлетико
 - : -
23.09 22:00
Бетис – Мальорка
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 4
Дани Ольмо

Дани Ольмо

Барселона

 3
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Сельта

 3
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 4
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 3
Иньяки Уильямс

Иньяки Уильямс

Атлетик

 3
И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 3 1 2
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 3 1 1
Александр Седлар

Александр Седлар

Алавес

 3 1 1
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