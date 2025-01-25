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Сегодня, 21:15

«Вальядолид» — «Реал»: смотреть онлайн-трансляцию матча ла лиги

«Вальядолид» и «Реал» встретятся в чемпионате Испании 25 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

«Вальядолид» и «Реал» встретятся в 21-м туре чемпионата Испании в субботу, 25 января. Начало матча на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде — в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч ла лиги покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция на федеральном канале начнется в 22.50 мск, за 10 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Вальядолид» — «Реал» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Испания. Ла Лига. 21-й тур
25 янв, 23:00. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
Реал

В чемпионате Испании-2024/25 прошло 20 туров. «Вальядолид» с 15 очками занимал последнее, 20-е, место в турнирной таблице, его предыдущим соперником был «Эспаньол» (1:2). «Реал» с 46 очками лидирует в ла лиге, перед туром мадридцы оказались сильнее «Лас-Пальмаса» (4:1).

ФК Вальядолид
ФК Реал
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«Атлетико» сыграл вничью с «Вильярреалом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 20 14 4 2 47-20 46
2
 Атлетико 21 13 6 2 35-14 45
3
 Барселона 20 12 3 5 52-23 39
4
 Атлетик 20 11 6 3 31-18 39
5
 Вильярреал 21 9 7 5 39-32 34
6
 Мальорка 21 9 3 9 19-26 30
7
 Р. Сосьедад 20 8 4 8 17-14 28
8
 Жирона 20 8 4 8 28-27 28
9
 Бетис 21 7 7 7 23-26 28
10
 Осасуна 21 6 9 6 25-30 27
11
 Севилья 20 7 5 8 23-29 26
12
 Р. Вальекано 20 6 8 6 23-23 26
13
 Сельта 20 7 3 10 29-32 24
14
 Лас-Пальмас 21 6 5 10 26-34 23
15
 Леганес 20 5 7 8 19-29 22
16
 Хетафе 20 4 8 8 14-17 20
17
 Алавес 20 5 5 10 24-32 20
18
 Эспаньол 20 5 4 11 19-32 19
19
 Валенсия 20 3 7 10 19-29 16
20
 Вальядолид 20 4 3 13 14-39 15
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38 тур
24.01 23:00
Лас-Пальмас – Осасуна
 1 : 1
25.01 16:00
Мальорка – Бетис
 0 : 1
25.01 18:15
Атлетико – Вильярреал
 1 : 1
25.01 20:30
Севилья – Эспаньол
 - : -
25.01 23:00
Вальядолид – Реал
 - : -
26.01 16:00
Р. Вальекано – Жирона
 - : -
26.01 18:15
Р. Сосьедад – Хетафе
 - : -
26.01 20:30
Атлетик – Леганес
 - : -
26.01 23:00
Барселона – Валенсия
 - : -
27.01 23:00
Алавес – Сельта
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 12
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 16 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 17 1 6
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 18 1 6
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